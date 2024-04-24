Екс-комуніста, що наводив ракети на Запоріжжя, відправили за ґрати на 15 років

Слідство встановило, що саме за його координатами росіяни завдали серії повітряних ударів по місту у квітні-травні 2022 року. Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинули троє місцевих жителів, були зруйновані 30 приватних будинків і пошкоджене одне із промислових підприємств регіону.

Зловмисником виявився колишній депутат-комуніст Запорізької міськради, якого у 2001 році засудили до 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

Наприкінці 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця розташування ЗСУ та оборонних заводів України.

Щоб виконати ворожу вказівку, зрадник "втемну" випитував потрібну йому інформацію у колишніх однопартійців. Потім агент особисто виїжджав на місцевість, де проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів.

Отримані відомості він передавав до ФСБ через популярний месенджер із детальним описом потенційної цілі та прилеглої місцевості.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента у травні 2023 року.

На підставі зібраних співробітниками Служби безпеки доказів, суд визнав екс-депутата винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд призначив йому 15 років ув'язнення.