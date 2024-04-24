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Экс-коммуниста, наводившего ракеты на Запорожье, отправили за решетку на 15 лет

Фото: корректировщика огня по Запорожью отправили за решетку на 15 лет (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Суд отправил за решетку на 15 лет агента ФСБ, наводившего российские ракеты на Запорожье. Им оказался экс-депутат коммунист Запорожского горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

Следствие установило, что именно по его координатам россияне нанесли серии воздушных ударов по городу в апреле-мае 2022 года. Тогда в результате вражеских обстрелов погибли трое местных жителей, были разрушены 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона.

Злоумышленником оказался бывший депутат-коммунист Запорожского горсовета, которого в 2001 году приговорили к 6 годам тюрьмы за планировку государственного переворота в Украине.

В конце 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местах расположения ВСУ и оборонных заводов Украины.

Для выполнения вражеского указания, предатель "втемную" выспрашивал нужную ему информацию у бывших однопартийцев. Затем агент лично выезжал на местность, где проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов.

Полученные сведения он передавал в ФСБ через популярный мессенджер с подробным описанием потенциальной цели и прилегающей местности.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента в мае 2023 года.

На основании собранных сотрудниками Службы безопасности доказательств, суд признал экс-депутата виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд назначил ему 15 лет заключения.

Наводчики огня РФ

На днях сотрудники СБУ задержали в Харькове корректировщика. Злоумышленник планировал навести вражеские авиабомбы на базу спецназовцев Главного управления разведки (ГУР).

Агента РФ, который наводил ракеты на Приднепровскую ТЭС, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Кроме того, СБУ разоблачила агента РФ, который притворялся "спасателем", чтобы корректировать вражеские удары по Одессе.

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Служба безопасности Украины