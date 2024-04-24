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Екс-комуніста, що наводив ракети на Запоріжжя, відправили за ґрати на 15 років

Запоріжжя, Середа 24 квітня 2024 02:45
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Екс-комуніста, що наводив ракети на Запоріжжя, відправили за ґрати на 15 років Фото: коригувальника вогню по Запоріжжю відправили за ґрати на 15 років (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Суд відправив за ґрати на 15 років агента ФСБ, що наводив російські ракети на Запоріжжя. Ним виявився екс-депутат комуніст Запорізької міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

Слідство встановило, що саме за його координатами росіяни завдали серії повітряних ударів по місту у квітні-травні 2022 року. Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинули троє місцевих жителів, були зруйновані 30 приватних будинків і пошкоджене одне із промислових підприємств регіону.

Зловмисником виявився колишній депутат-комуніст Запорізької міськради, якого у 2001 році засудили до 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

Наприкінці 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця розташування ЗСУ та оборонних заводів України.

Щоб виконати ворожу вказівку, зрадник "втемну" випитував потрібну йому інформацію у колишніх однопартійців. Потім агент особисто виїжджав на місцевість, де проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів.

Отримані відомості він передавав до ФСБ через популярний месенджер із детальним описом потенційної цілі та прилеглої місцевості.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента у травні 2023 року.

На підставі зібраних співробітниками Служби безпеки доказів, суд визнав екс-депутата винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд призначив йому 15 років ув'язнення.

Навідники вогню РФ

Днями співробітники СБУ затримали у Харкові коригувальника. Зловмисник планував навести ворожі авіабомби на базу спецпризначенців Головного управління розвідки (ГУР).

Агента РФ, який наводив ракети на Придніпровську ТЕС, засудили до 15 років в'язниці.

Крім того, СБУ викрила агента РФ, який прикидався "рятувальником", щоб коригувати ворожі удари по Одесі.

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Служба безпеки України
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