Экс-коммуниста, наводившего ракеты на Запорожье, отправили за решетку на 15 лет
Суд отправил за решетку на 15 лет агента ФСБ, наводившего российские ракеты на Запорожье. Им оказался экс-депутат коммунист Запорожского горсовета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.
Следствие установило, что именно по его координатам россияне нанесли серии воздушных ударов по городу в апреле-мае 2022 года. Тогда в результате вражеских обстрелов погибли трое местных жителей, были разрушены 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона.
Злоумышленником оказался бывший депутат-коммунист Запорожского горсовета, которого в 2001 году приговорили к 6 годам тюрьмы за планировку государственного переворота в Украине.
В конце 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местах расположения ВСУ и оборонных заводов Украины.
Для выполнения вражеского указания, предатель "втемную" выспрашивал нужную ему информацию у бывших однопартийцев. Затем агент лично выезжал на местность, где проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов.
Полученные сведения он передавал в ФСБ через популярный мессенджер с подробным описанием потенциальной цели и прилегающей местности.
Контрразведчики СБУ задержали российского агента в мае 2023 года.
На основании собранных сотрудниками Службы безопасности доказательств, суд признал экс-депутата виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Суд назначил ему 15 лет заключения.
Наводчики огня РФ
На днях сотрудники СБУ задержали в Харькове корректировщика. Злоумышленник планировал навести вражеские авиабомбы на базу спецназовцев Главного управления разведки (ГУР).
Агента РФ, который наводил ракеты на Приднепровскую ТЭС, приговорили к 15 годам тюрьмы.
Кроме того, СБУ разоблачила агента РФ, который притворялся "спасателем", чтобы корректировать вражеские удары по Одессе.
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