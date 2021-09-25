Экс-командующий ВВС подал в суд на Зеленского. Требует отменить указ об увольнении

Экс-командующий Воздушных сил, генерал-полковник Сергей Дроздов подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Дроздов оспаривает указ о своем увольнении с должности командующего.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом".

Зеленский в августе издал указ об увольнении Дроздова с должности командующего Воздушными силами. В середине сентябре Верховный суд принял иск генерал-полковника к рассмотрению.

"На сегодняшний день не существует процедуры увольнения командующего Воздушных сил. Этот порядок не утвержден, то есть у государства нет никаких оснований для принятия решения об увольнении командующего ВВС", - пояснил изданию адвокат Ростислав Кравец мотивы своего клиента.

Дроздов является фигурантом дела о крушении самолета Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил, в частности, его обвиняют в халатном отношении к военной службе.