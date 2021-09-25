Екс-командувач ВПС подав до суду на Зеленського. Вимагає скасувати указ про звільнення

Екс-командувач Повітряних сил, генерал-полковник Сергій Дроздов подав до суду на президента України Володимира Зеленського. Дроздов оскаржує указ про своє звільнення з посади командувача.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом".

Зеленський у серпні видав указ про звільнення Дроздова з посади командувача Повітряними силами. У середині вересні Верховний суд прийняв позов генерал-полковника до розгляду.

"Сьогодні не існує процедури звільнення командувача Повітряних сил. Цей порядок не затверджений, тобто у держави немає ніяких підстав для прийняття рішення про звільнення командувача ВПС", - пояснив виданню адвокат Ростислав Кравець мотиви свого клієнта.

Дроздов є фігурантом справи про катастрофу літака Ан-26 з курсантами Харківського університету Повітряних сил, зокрема, його звинувачують у недбалому ставленні до військової служби.