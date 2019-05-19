За экс-командующего Нацгвардии внесли залог, - адвокат

За экс-руководителя Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, которого подозревают в завладении госимуществом, внесли залог в размере 4,8 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Громадське.

Как сообщил адвокат Аллерова Игорь Мороз, залог в размере 4,8 млн грн был внесен в пятницу, 17 мая, после 18:00. Однако, Аллеров продолжает находиться под стражей.

"Залог внесли, но не отпустили, делают все, чтобы держать его", - заявил Мороз.

Адвокат добавил, что возможной причиной задержки освобождения стало завершение рабочего дня. Он отметил, что экс-главу Нацгвардии должны отпустить уже на следующей неделе.

Напомним, ранее Соломенский районный суд Киева избрал бывшему командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову меру пресечения. Судья принял решение - на время следствия взять под стражу Аллерова с возможностью внесения залога в размере 4,8 млн гривен.

Как писало РБК-Украина, 15 мая Национальное антикоррупционного бюро Украины сообщило бывшему командующему Национальной гвардии Аллерову о подозрении в хищении свыше 81 млн гривен. Детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии Аллерову, а также гендиректору "Укрбуда" и оценщику. Позже стало известно, что гендиректора "Укрбуда" отпустили из-под стражи.