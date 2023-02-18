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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-командувач США допустив вдалий контрнаступ ЗСУ влітку, але є нюанс

Фото: Девід Хоуелл Петреус (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Українські війська зможуть відкинути російські війська ще далі вже влітку, але це залежатиме від постачання зброї та стратегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву екс-командувача Центральним командуванням США Девіда Петреуса, яку приводить CNN.

"Для успіху буде потрібна успішна загальновійськова війна - взаємодоповнюючий підхід, при якому кілька видів бойових одиниць підтримують один одного", - йдеться у заяві.

За його словами, цього літа українські сили зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму.

"Якщо перерізати його, то можна буде розпочати ізоляцію Криму, можна буде зменшити його як вузол матеріально-технічного забезпечення, а потім можна розділити російські сили. І тоді, якщо зруйнувати міст через Керченську протоку, то справді росіян ізолюють", - додав він.

Петреус сказав, що якщо цей сценарій спрацює, у поєднанні зі зброєю великої дальності для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. На війні буде зовсім інша динаміка. Якщо російські втрати продовжать накопичуватись, у якийсь момент Кремль повинен буде визнати, що ця війна нестійка на полі бою. І якщо світ продовжить посилювати економічний, фінансовий та експортний контроль, то ситуація стане ще більш нестійкою.

Екс-командувач США додав, що українські військові зможуть досягти таких загальновійськових ефектів, яких не досягли росіяни.

Нагадаємо, що західні партнери України чудово розуміють, що не можна дозволяти державі-агресору Росії продовжувати війну проти України.

США очікують, що навесні українські військові перейдуть у контрнаступ. У Пентагоні сподіваються, що Україна матиме вікно можливостей, аби перейняти ініціативу на полі бою.

Країни-партнери продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Союзники обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ.

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