Екс-командувач США допустив вдалий контрнаступ ЗСУ влітку, але є нюанс

"Для успіху буде потрібна успішна загальновійськова війна - взаємодоповнюючий підхід, при якому кілька видів бойових одиниць підтримують один одного", - йдеться у заяві.

За його словами, цього літа українські сили зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму.

"Якщо перерізати його, то можна буде розпочати ізоляцію Криму, можна буде зменшити його як вузол матеріально-технічного забезпечення, а потім можна розділити російські сили. І тоді, якщо зруйнувати міст через Керченську протоку, то справді росіян ізолюють", - додав він.

Петреус сказав, що якщо цей сценарій спрацює, у поєднанні зі зброєю великої дальності для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. На війні буде зовсім інша динаміка. Якщо російські втрати продовжать накопичуватись, у якийсь момент Кремль повинен буде визнати, що ця війна нестійка на полі бою. І якщо світ продовжить посилювати економічний, фінансовий та експортний контроль, то ситуація стане ще більш нестійкою.

Екс-командувач США додав, що українські військові зможуть досягти таких загальновійськових ефектів, яких не досягли росіяни.