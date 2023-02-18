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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-командующий США допустил удачное контрнаступление ВСУ летом, но есть нюанс

Фото: Дэвид Хоуэлл Петреус (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские войска смогут отбросить российские войска еще дальше уже летом, но это будет зависеть от поставок оружия и стратегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса, приводимое CNN.

"Для успеха потребуется успешная общевойсковая война - взаимодополняющий подход, при котором несколько видов боевых единиц поддерживают друг друга", - говорится в заявлении.

По его словам, нынешним летом украинские силы смогут перерезать сухопутный коридор в Крым.

"Если перерезать его, то можно будет начать изоляцию Крыма, можно будет уменьшить его как узел материально-технического обеспечения, а затем можно разделить российские силы. И тогда, если разрушить мост через Керченский пролив, то действительно россиян изолируют", - добавил он.

Петреус сказал, что, если этот сценарий сработает, в сочетании с оружием большой дальности для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. На войне будет совсем другая динамика. Если российские потери продолжат накапливаться, в какой-то момент Кремль должен будет признать, что война неустойчива на поле боя. И если мир продолжит усиливать экономический, финансовый и экспортный контроль, то ситуация станет еще более неустойчивой.

Экс-командующий США добавил, что украинские военные смогут добиться таких общевойсковых эффектов, которых не достигли россияне.

Напомним, что западные партнеры Украины прекрасно понимают, что нельзя разрешать государству-агрессору России продолжать войну против Украины.

США ожидают, что весной украинские военные перейдут в контрнаступление. В Пентагоне надеются, что у Украины будет окно возможностей, чтобы перенять инициативу на поле боя.

Страны-партнеры будут продолжать оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией. Союзники обещают помочь украинцам весной перейти в контрнаступление.

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