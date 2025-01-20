ua en ru
Пн, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ДБР затримало екс командира155-ї бригади ЗСУ

Україна, Понеділок 20 січня 2025 15:18
UA EN RU
ДБР затримало екс командира155-ї бригади ЗСУ Фото: в Україні затримали командира 155-ї бригади ЗСУ (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Левицький

В Україні затримали колишнього командира 155 ОМБР імені Анни Київської. Під час його командування СЗЧ у бригаді набуло масового характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України та Державне бюро розслідувань.

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили, що мова йде про Дмитра Рюмшина.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та за сприяння Міністерства оборони та командування ЗСУ сьогодні, 20 січня, затримали колишнього командира 155 окремої механізованої бригади, який допустив дезертирство підлеглих.

ДБР затримало екс командира155-ї бригади ЗСУ

Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді командира, він не інформував правоохоронні органи про значну кількість фактів самовільного залишення місця служби особовим складом, які відбувалися під час підготовки з’єднання на території Євросоюзу, а також виконання бойових завдань на східному фронті.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо наявності в бригаді корупційних схем під час відбору військовослужбовців для проходження навчання за кордоном.

Також перевіряються відомості стосовно можливих "схем", коли за хабарі військові могли ухилитися від виконання обов’язків служби.

Колишнього комбрига 155 ОМБр буде доставлено в Київ для повідомлення йому про підозру у ненаправлені військовою службовою особою до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, а також в іншому умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за своїм службовими обов’язками повинна була виконати, що вчинено в умовах воєнного стану та заподіяло істотну шкоду.

Зауважимо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Скандал зі 155 ОМБр

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилася інформація про неналежне формування та забезпечення новоствореної 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Повідомлялося про нібито масове дезертирство та СЗЧ, зокрема під час навчання у Франції.

Зокрема, за даними ДБР, 56 військовослужбовців бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції.

Раніше у ДБР зазначали, що слідство "вивчає факти, викладені у ЗМІ", відкривши відповідні кримінальні справи.

На тлі цих повідомлень головком ЗСУ Олександр Сирський доручив посилити 155 бригаду.

Нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації зі 155 ОМБр.

Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Інавгурація Трампа 2025: що відбувається у США і як пройде передача влади (онлайн)
Інавгурація Трампа 2025: що відбувається у США і як пройде передача влади (онлайн)
DAILY
Нова ера. Чого чекати Україні після інавгурації Трампа і чи почнуться мирні переговори
Мілан Лєліч, Роман Кот Нова ера. Чого чекати Україні після інавгурації Трампа і чи почнуться мирні переговори