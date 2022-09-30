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Екс-командир корвета "Луцьк" воює проти України. Йому оголосили про підозру

Фото: Екс-командир корвета "Луцьк" воює проти України. Йому оголосили про підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній командир протичовнового корвету "Луцьк" з Криму воює проти України. Йому загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.

"Капітан ІІІ рангу після захоплення збройними формуваннями РФ його частини в Севастополі добровільно присягнув на вірність агресору", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям заявили, що на сьогодні він командує російським протичовновим кораблем "Суздалець", який бере участь у російській збройній агресії проти України.

ДРБ заочно повідомили колишньому військовому про підозру у державній зраді. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що силами ППО в Криму керує зрадник з України. Йому оголосили підозру у державній зраді та дезертирстві.

Також, матроса-зрадника з Криму судитимуть за участь у війні проти України.

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