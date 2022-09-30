Экс-командир корвета "Луцк" воюет против Украины. Ему объявили о подозрении

Бывший командир противолодочного корвета "Луцк" из Крыма воюет против Украины. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.

"Капитан III ранга после захвата вооруженными формированиями РФ его части в Севастополе добровольно присягнул на верность агрессору", - говорится в сообщении. Правоохранителям заявили, что на сегодняшний день он командует российским противолодочным кораблем "Суздалец", который участвует в российской вооруженной агрессии против Украины. ГРБ заочно сообщили бывшему военному о подозрении в государственной измене. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.