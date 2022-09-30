Экс-командир корвета "Луцк" воюет против Украины. Ему объявили о подозрении

Бывший командир противолодочного корвета "Луцк" из Крыма воюет против Украины. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.
"Капитан III ранга после захвата вооруженными формированиями РФ его части в Севастополе добровольно присягнул на верность агрессору", - говорится в сообщении.
Правоохранителям заявили, что на сегодняшний день он командует российским противолодочным кораблем "Суздалец", который участвует в российской вооруженной агрессии против Украины.
ГРБ заочно сообщили бывшему военному о подозрении в государственной измене. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что силами ПВО в Крыму руководит предатель из Украины. Ему объявили подозрение в государственной измене и дезертирстве.
Также матроса-предателя из Крыма будут судить за участие в войне против Украины.
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