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Экс-командир корвета "Луцк" воюет против Украины. Ему объявили о подозрении

Фото: Экс-командир корвета "Луцк" сражается против Украины. Ему объявили о подозрении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший командир противолодочного корвета "Луцк" из Крыма воюет против Украины. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.

"Капитан III ранга после захвата вооруженными формированиями РФ его части в Севастополе добровольно присягнул на верность агрессору", - говорится в сообщении.

Правоохранителям заявили, что на сегодняшний день он командует российским противолодочным кораблем "Суздалец", который участвует в российской вооруженной агрессии против Украины.

ГРБ заочно сообщили бывшему военному о подозрении в государственной измене. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что силами ПВО в Крыму руководит предатель из Украины. Ему объявили подозрение в государственной измене и дезертирстве.

Также матроса-предателя из Крыма будут судить за участие в войне против Украины.

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