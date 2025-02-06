Екс-керівники USAID засудили спроби Трампа ліквідувати Агентство

Авторами та підписантами заяви є Саманта Павер, Гейл Сміт, Ендрю Націос, Браян Етвуд і Пітер Макферсон. Вони працювали в адміністраціях Байдена, Обами, Джорджа Буша-молодшого, Клінтона та Рейгана відповідно.

В оприлюдненому в середу документі, п'ять колишніх адміністраторів зазначили, що "послаблення і навіть знищення Агентства не принесе користі жодній з політичних партій і завдасть шкоди всім американцям". Вони виступили на захист працівників USAID, що зазнали жорстокої риторичної атаки з боку президента Дональда Трампа й Ілона Маска.

У заяві зазначається, що хоча її автори не згодні з усіма питаннями, але щиро погоджуються, що USAID та американські програми зовнішньої допомоги є життєво важливими для американських інтересів.

"Ми згодні, що кар'єрні чоловіки та жінки USAID добре послужили кожному з нас, і що обов'язком Адміністрації та Конгресу є швидкий захист статутної ролі Агентства", - йдеться у заяві.

"Нездатність підтримувати глобальну взаємодію, яку забезпечує іноземна допомога, вшановувати чоловіків і жінок нашої цивільної служби так само, як ми вшановуємо військовослужбовців, або послабити і навіть знищити Агентство, не принесе користі жодній політичній партії і завдасть шкоди всім американцям", - зазначили автори документу.

За висновком Дослідницької служби Конгресу США, ухвалені адміністрацією Трампа рішення про ліквідацію Агентства, порушують закон.