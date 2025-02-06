Экс-руководители USAID осудили попытки Трампа ликвидировать Агентство

Группа бывших руководителей Агентства США по международному развитию (USAID) выступили против попыток администрации Дональда Трампа ликвидировать ведомство. В заявлении они призвали Конгресс оперативно защитить уставную роль Агентства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Авторами и подписантами заявления являются Саманта Пауэр, Гейл Смит, Эндрю Нациос, Брайан Этвуд и Питер Макферсон. Они работали в администрациях Байдена, Обамы, Джорджа Буша-младшего, Клинтона и Рейгана соответственно.
В обнародованном в среду документе, пять бывших администраторов отметили, что "ослабление и даже уничтожение Агентства не принесет пользы ни одной из политических партий и нанесет вред всем американцам". Они выступили в защиту работников USAID, подвергшихся жестокой риторической атаке со стороны президента Дональда Трампа и Илона Маска.
В заявлении отмечается, что хотя его авторы не согласны со всеми вопросами, но искренне соглашаются, что USAID и американские программы внешней помощи являются жизненно важными для американских интересов.
"Мы согласны, что карьерные мужчины и женщины USAID хорошо послужили каждому из нас, и обязанностью Администрации и Конгресса является быстрая защита уставной роли Агентства", - говорится в заявлении.
"Неспособность поддерживать глобальное взаимодействие, которое обеспечивает иностранная помощь, чествовать мужчин и женщин нашей гражданской службы так же, как мы чествуем военнослужащих, или ослабить и даже уничтожить Агентство, не принесет пользы ни одной политической партии и нанесет вред всем американцам", - отметили авторы документа.
По заключению Исследовательской службы Конгресса США, принятые администрацией Трампа решения о ликвидации Агентства, нарушают закон.
Дональд Трамп и ряд членов Республиканской партии долгое время критиковали деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) во времена администраций Барака Обамы и Джо Байдена. По их мнению, работа этой структуры была пустой тратой американских средств на внешнюю помощь.
После инаугурации, администрация Трампа предприняла ряд шагов, направленных на ликвидацию Агентства.
21 января Трамп приостановил на 90 дней все программы внешней помощи США. Их проверят на соответствие политическим целям государства.
4 февраля Трамп назначил государственного секретаря США Марко Рубио и.о. администратора USAID.
В течение нескольких дней агентство отправило в отпуск тысячи подрядчиков, в том числе тех, кто работает в качестве дипломатов за рубежом, или заблокировало их доступ к критически важным системам агентства.
Во вторник вечером чиновники, которые непосредственно наняты правительством США, начали получать уведомления об отпусках. Позже тем же вечером агентство сообщило своим сотрудникам, что "весь персонал, нанятый по прямому найму", за некоторыми исключениями, "будет отправлен в административный отпуск по всему миру" в пятницу, 7 февраля, в 23:59.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.