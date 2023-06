Экс-капитан "Реала" договорился о контракте на Ближнем Востоке

Французский форвард подписал большинство документов с грандом Саудовской Аравии. О переходе могут объявить уже вскоре.

Бензем подписал с "Аль-Иттихадом" контракт на 2 года. Соглашением предусмотрен пункт пролонгации договора еще на сезон. Обладатель "Золотого мяча" улетит на Ближний Восток после прощания с фанатами Королевского клуба 6 июня.

По неофициальным данным, Бензема заработает 200 млн евро за два года "чистыми". Также у него будет дополнительный доход от имиджевых прав и маркетинга. 35-летний нападающий также сможет стать послом совместной заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на проведение ЧМ-2030.

В составе "Реала" Бензема выиграл все возможные трофеи. Он 4 раза стал чемпионом Испании, завоевал по 3 Кубка и Суперкубка Испании, 5 раз триумфовал в Лиге чемпионов, выиграл 4 Суперкубка УЕФА и пять раз победил на Клубном чемпионате мира. Вершиной выступлений в Мадриде стал главный индивидуальный приз мирового футбола – "Золотой мяч" – по итогам 2022 года.

