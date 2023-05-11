Екс-канцлер Німеччини Шредер 9 травня відвідав вечірку у посольстві РФ

Шредер та його дружина були на прийомі у посольстві РФ у Берліні, присвяченому "Дню перемоги". Також вечірку відвідали колишній генеральний секретар Соціалістичної єдиної партії Німеччини (за часів НДР) Егон Кренц, лідери правої партії "Альтернатива для Німеччини" та лівої партії "Лінке". Вони виступають за зняття санкцій з Росії.

При цьому інші представники політичного та дипломатичного кола проігнорували захід на знак протести проти російського вторгнення в Україну.

У Німеччині розкритикували поведінку Шредера та заявили, що поки колишній канцлер розважався з російськими дипломатами, в Україні гинули люди.

Фото: Шредера помітили на вечірці у посольстві РФ (bild.de)

Варто зазначити, що Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 роки. Під час перебування на посаді він підтримував дружні стосунки з Росією та виступав за будівництво газопроводу "Північний потік".

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні Шредер не розірвав зв'язки з Росією. Так, у липні 2022 року його помітили у Москві. Шредер заявив, що приїхав на відпочинок.

За даними німецьких ЗМІ, екс-канцлер у Москві обговорював постачання газу.

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