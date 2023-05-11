Экс-канцлер Германии Шредер 9 мая посетил вечеринку в посольстве РФ

Шредер и его супруга были на приеме в посольстве РФ в Берлине, посвященном "Дню победы". Также вечеринку посетили бывший генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии (при ГДР) Эгон Кренц, лидеры правой партии "Альтернатива для Германии" и левой партии "Линке". Они выступают за снятие санкций с России.

При этом другие представители политического и дипломатического круга проигнорировали мероприятие в знак протеста против российского вторжения в Украину.

В Германии раскритиковали поведение Шредера и заявили, что пока бывший канцлер развлекался с российскими дипломатами, в Украине погибали люди.

Фото: Шредера заметили на вечеринке в посольстве РФ (bild.de)

Следует отметить, что Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 годы. Во время пребывания на должности он поддерживал дружеские отношения с Россией и выступал за строительство газопровода "Северный поток".

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине Шредер не разорвал связи с Россией. Так, в июле 2022 года он был замечен в Москве. Шредер заявил, что приехал на отдых.

По данным немецких СМИ, экс-канцлер в Москве обсуждал поставки газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.