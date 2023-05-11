RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-канцлер Германии Шредер 9 мая посетил вечеринку в посольстве РФ

Фото: экс-канцлер Германии Герхард Шредер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова попал в скандал. Он вместе с супругой посетил вечеринку в российском посольстве 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Шредер и его супруга были на приеме в посольстве РФ в Берлине, посвященном "Дню победы". Также вечеринку посетили бывший генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии (при ГДР) Эгон Кренц, лидеры правой партии "Альтернатива для Германии" и левой партии "Линке". Они выступают за снятие санкций с России.

При этом другие представители политического и дипломатического круга проигнорировали мероприятие в знак протеста против российского вторжения в Украину.

В Германии раскритиковали поведение Шредера и заявили, что пока бывший канцлер развлекался с российскими дипломатами, в Украине погибали люди.

Фото: Шредера заметили на вечеринке в посольстве РФ (bild.de)

Следует отметить, что Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 годы. Во время пребывания на должности он поддерживал дружеские отношения с Россией и выступал за строительство газопровода "Северный поток".

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине Шредер не разорвал связи с Россией. Так, в июле 2022 года он был замечен в Москве. Шредер заявил, что приехал на отдых.

По данным немецких СМИ, экс-канцлер в Москве обсуждал поставки газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГерманияШредер