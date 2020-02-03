Экс-кандидата в нардепы с 5 паспортами объявили в розыск

Национальная полиция Украины объявила в розыск бывшего кандидата в депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Дмитрия Торнера (Некрасова). Об этом говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел, передает РБК-Украина.

Сообщается, что Торнеру предъявлено подозрение по ч.4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса. Также ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Датой исчезновения Торнера считается 31 октября 2019 года.

Напомним, в июле 2019 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию Торнера кандидатом в народные депутаты, который был включен в избирательный список "Оппозиционной платформы - За жизнь" под №44.

До этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и руководитель СБУ Иван Баканов выступили с призывом снять Торнера с выборов. По данным следствия, он с 2007 года на основании поддельных документов получил пять паспортов гражданина Украины. Фактически является гражданином Молдовы Дмитрием Некрасовым и скрывается от молдавских правоохранителей после побега из мест заключения.