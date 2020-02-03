Екс-кандидата у нардепи з 5 паспортами оголосили в розшук

Національна поліція України оголосила в розшук колишнього кандидата в депутати Верховної ради від партії "Опозиційна платформа - За життя" Дмитра Торнера (Некрасова). Про це йдеться в переліку розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що Торнеру висунуто підозру у ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (використання підроблених документів) Кримінального кодексу. Також йому заочно обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Датою зникнення Торнера вважається 31 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, в липні 2019 року Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію Торнера кандидатом у народні депутати, який був включений у виборчий список "Опозиційної платформи - За життя" під №44.

До цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і керівник СБУ Іван Баканов виступили з закликом зняти Торнера з виборів. За даними слідства, він з 2007 року на підставі підроблених документів отримав п'ять паспортів громадянина України. Фактично є громадянином Молдови Дмитром Некрасовим і ховається від молдавських правоохоронців після втечі з місць ув'язнення.