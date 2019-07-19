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МВД и СБУ просят снять с выборов скандального кандидата от Оппоплатформы

Новости » Выборы 2019    19.07.2019 - 20:12
МВД и СБУ просят снять с выборов скандального кандидата от Оппоплатформы
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

Аваков и Баканов призвали ЦИК снять с выборов фальшивого кандидата Дмитрия Торнера, который скрывается от международного правосудия

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и и.о. председателя Службы безопасности Иван Баканов призвали председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяну Слипачук снять с выборов в Верховную раду фальшивого кандидата Дмитрия Торнера, который скрывается от международного правосудия. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Аваков и Баканов обратились к Слипачук с информацией по кандидату от списка политической партии "Оппозиционный блок - За життя" Дмитрия Торнера, который является фигурантом ряда уголовных производств и сфальсифицировал данные о себе.

19 июля 2019 года открыли производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 358 ("Использование поддельных документов") и ч. 1 ст. 332-2 ("Незаконное пересечение государственной границы") УК Украины.

Установлено, что мужчина, начиная с 2007 года, на основании поддельных документов получил пять паспортов гражданина Украины на различные фамилии и с разными анкетными данными. Также злоумышленник получил четыре паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Согласно имеющейся информации Торнер, фактически является гражданином Молдовы Некрасовым Дмитрием, который находился в розыске правоохранительных органов этой страны за совершение преступления, предусмотренного ст. 317 ("Побег из мест заключения") УК Республики Молдова.

18 июля 2019 года по результатам проверки Государственной миграционной служби Украины законности процедуры оформления вышеуказанных паспортных документов все указанные паспорта гражданина Украины были признаны недействительными и подлежащими изъятию и уничтожению.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК  изучает возможность включения Александра Онищенко в избирательный бюллетень на  выборы в Раду, в случае если Верховным судом вынесет соответствующего решения.

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