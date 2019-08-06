Экс-игроки "Динамо" поддержат команду в матче против "Брюгге"

Бывшие игроки киевского "Динамо" Евгений Макаренко, Роман Безус и Роман Яремчук поддержат команду в матче квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге". Об этом сообщает zbirna.com.

Хавбек бельгийского "Гента" Безус будет следить за игрой с трибун стадиона "Ян Брейдель" вместе с отцом и одноклубником Яремчуком.

"Да, я поеду в Брюгге. Хочу увидеть ребят и взять билеты на игру. Будем поддерживать киевлян с папой и Ромой Яремчуком", - сказал Безус.

Макаренко еще вчера посетил предматчевую тренировку "Динамо", который покинул в 2017 году. 28-летний футболист "Андерлехта" проделал путь более чем в 100 километров, дабы пообщаться с бывшими одноклубниками и поддержать их на стадионе.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Брюгге" - "Динамо" состоится 6 августа на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге, начало - в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, "Брюгге" накануне матча с "Динамо" усилился вратарем "Ливерпуля".