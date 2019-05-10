Экс-игрок "Динамо" Вукоевич возглавил юношескую сборную Хорватии

Бывший игрок киевского "Динамо" Огнен Вукоевич стал главный тренером сборной Хорватии U-20. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Хорватии.

Это первый опыт тренерской работы для 35-летнего хорвата. Во время ЧМ-2018 он был в делегации сборной Хорватии.

Вукоевич выступал за "Динамо" с 2008 по 2015 год, сыграв за это время 217 матчей во всех турнирах и забив 16 голов. И завершил карьеру футболиста в 2017 году. Он занял должность менеджера в киевском клубе по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы. Продолжит ли хорват работать в структуре селекционного отдела "Динамо", пока не сообщается.