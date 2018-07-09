Экс-игрок "Динамо" Вукоевич отчислен из делегации сборной Хорватии на ЧМ-2018

Хорватском футбольному союзу не понравился "противоречивый видеоролик"

Бывший полузащитник сборной Хорватии и киевского "Динамо" Огнен Вукоевич исключен из числа членов хорватской делегации на чемпионате мира-2018. О принятом решении на своем сайте объявил Хорватский футбольный союз (HNS).

Как информирует пресс-служба союза, экс-футболист опубликовал "спорный видеоролик" в социальных сетях после матча между Хорватией и Россией (2:2, пенальти - 4:3) в четвертьфинале мундиаля. На видео Вукоевич и защитник сборной Домагой Вида приветствуют украинских болельщиков лозунгом: "Слава Украине!".

В связи с этим, организация отозвала у Вукоевича аккредитацию и отстранила от работы скаутом. Также сообщается, что ФИФА открыла дело по данному инциденту.

HNS в своем сообщении принес извинения российской стороне за поведение члена команды. В заявлении также говорится, что Вукоевич и Вида просят прощения за свои слова, которые "никоим образом не предполагали наличия политических коннотаций, но, к сожалению, оставили возможность для такой интерпретации".