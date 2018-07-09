Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.85
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.85
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Экс-игрок "Динамо" Вукоевич отчислен из делегации сборной Хорватии на ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    09.07.2018 - 16:51
Фото: Огнен Вукоевич (hns-cff.hr)
Фото: Огнен Вукоевич (hns-cff.hr)

Хорватском футбольному союзу не понравился "противоречивый видеоролик"

Бывший полузащитник сборной Хорватии и киевского "Динамо" Огнен Вукоевич исключен из числа членов хорватской делегации на чемпионате мира-2018. О принятом решении на своем сайте объявил Хорватский футбольный союз (HNS).

Как информирует пресс-служба союза, экс-футболист опубликовал "спорный видеоролик" в социальных сетях после матча между Хорватией и Россией (2:2, пенальти - 4:3) в четвертьфинале мундиаля. На видео Вукоевич и защитник сборной Домагой Вида приветствуют украинских болельщиков лозунгом: "Слава Украине!".

В связи с этим, организация отозвала у Вукоевича аккредитацию и отстранила от работы скаутом. Также сообщается, что ФИФА открыла дело по данному инциденту.

HNS в своем сообщении принес извинения российской стороне за поведение члена команды. В заявлении также говорится, что Вукоевич и Вида просят прощения за свои слова, которые "никоим образом не предполагали наличия политических коннотаций, но, к сожалению, оставили возможность для такой интерпретации".

Фред не сыграл на ЧМ-2018 из-за травмы Хорватский футбольный союз выступил с заявлением по высказыванию Виды
Теги публикации: Динамо, ЧМ-2018, Хорватия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь