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Екс-гравець "Динамо" Вукоєвич відрахований з делегації збірної Хорватії на ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    09.07.2018 - 16:51
Фото: Огнен Вукоєвич (hns-cff.hr)
Фото: Огнен Вукоєвич (hns-cff.hr)

Хорватському футбольному союзу не сподобався "суперечливий відеоролик"

Колишній півзахисник збірної Хорватії і київського "Динамо" Огнен Вукоєвич виключений з числа членів хорватської делегації на чемпіонаті світу-2018. Про ухвалене рішення на своєму сайті оголосив Хорватський футбольний союз (HNS).

Як інформує прес-служба союзу, екс-футболіст опублікував "спірний відеоролик" в соціальних мережах після матчу між Хорватією і Росією (2:2, пенальті - 4:3) в чвертьфіналі мундіалю. На відео Вукоєвич і захисник збірної Домагой Віда вітають українських уболівальників гаслом: "Слава Україні!".

У зв'язку з цим, організація відкликала у Вукоєвича акредитацію і відсторонила від роботи скаутом. Також повідомляється, що ФІФА відкрила справу за даним інцидентом.

HNS в своєму повідомленні вибачився перед російською стороною за поведінку члена команди. У заяві також говориться, що Вукоєвич і Віда просять вибачення за свої слова, які "жодним чином не припускали наявності політичних конотацій, але, на жаль, залишили можливість для такої інтерпретації".

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Теги публікації: Динамо, ЧМ-2018, Хорватия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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