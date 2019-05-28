Экс-игрок "Барселоны" Хави возглавил катарский клуб

Фото: Хави Эрнандес (fcbarcelona.com)

Соглашение рассчитано до конца следующего сезона

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Хави Эрнандес назначен на пост главного тренера "Аль-Садд". Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба.

Именно в этом клубе 39-летний испанский футболист завершил игровую карьеру по окончании прошлого сезона. Отмечается, что это первый тренерский опыт Хави.

Легендарный футболист отыграл за "Аль-Садда" последние четыре года, присоединившись к клубу из "Барселоны" летом 2015 года.

Хави является воспитанником каталонского клуба, за который выступал на протяжении 17 лет. За это время он провел за клуб 769 матчей - рекорд в истории "сине-гранатовых". В составе "Барсы" Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок и шесть раз - Суперкубок Испании, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

В составе сборной Испании Хави дважды становился чемпионом Европы и выиграл чемпионат мира в 2010 году.

Напомним, Хави стал первым международным послом ЧМ-2022, который состоится в Катаре.