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Екс-гравець "Барселони" Хаві очолив катарський клуб

Новини » Спорт    28.05.2019 - 17:12
Екс-гравець "Барселони" Хаві очолив катарський клуб
Фото: Хаві Ернандес (fcbarcelona.com)

Угода розрахована до кінця наступного сезону

Колишній півзахисник "Барселони" і збірної Іспанії Хаві Ернандес призначений на посаду головного тренера "Аль-Садд". Про це повідомляє прес-служба катарського клубу.

Саме в цьому клубі 39-річний іспанський футболіст завершив ігрову кар'єру після закінчення минулого сезону. Зазначається, що це перший тренерський досвід Хаві.

Легендарний футболіст відіграв за "Аль-Садда" останні чотири роки, приєднавшись до клубу з "Барселони" влітку 2015 року.

Хаві є вихованцем каталонського клубу, за який виступав протягом 17 років. За цей час він провів за клуб 769 матчів - рекорд в історії "синьо-гранатових". У складі "Барси" Хаві вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, тричі виграв Кубок і шість разів - Суперкубок Іспанії, а також чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів.

У складі збірної Іспанії Хаві двічі ставав чемпіоном Європи і виграв чемпіонат світу в 2010 році.

Нагадаємо, Хаві став першим міжнародним послом ЧС-2022, який відбудеться в Катарі.

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