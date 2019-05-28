Екс-гравець "Барселони" Хаві очолив катарський клуб

Фото: Хаві Ернандес (fcbarcelona.com)

Угода розрахована до кінця наступного сезону

Колишній півзахисник "Барселони" і збірної Іспанії Хаві Ернандес призначений на посаду головного тренера "Аль-Садд". Про це повідомляє прес-служба катарського клубу.

Саме в цьому клубі 39-річний іспанський футболіст завершив ігрову кар'єру після закінчення минулого сезону. Зазначається, що це перший тренерський досвід Хаві.

Легендарний футболіст відіграв за "Аль-Садда" останні чотири роки, приєднавшись до клубу з "Барселони" влітку 2015 року.

Хаві є вихованцем каталонського клубу, за який виступав протягом 17 років. За цей час він провів за клуб 769 матчів - рекорд в історії "синьо-гранатових". У складі "Барси" Хаві вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, тричі виграв Кубок і шість разів - Суперкубок Іспанії, а також чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів.

У складі збірної Іспанії Хаві двічі ставав чемпіоном Європи і виграв чемпіонат світу в 2010 році.

Нагадаємо, Хаві став першим міжнародним послом ЧС-2022, який відбудеться в Катарі.