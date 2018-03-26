Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Хави стал первым международным послом ЧМ-2022

НовостиСпорт    26.03.2018 - 11:12
Фото: Хави стал послом ЧМ-2022 в Катаре (sc.qa)
Фото: Хави стал послом ЧМ-2022 в Катаре (sc.qa)

Турнир пройдет в Катаре

Бывший полузащитник каталонской "Барселоны" и сборной Испании Хави назначен международным послом чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре. Об этом сообщает официальный сайт оргкомитета мундиаля.

"Я полностью наслаждаюсь сотрудничеством с программой ФИФА, в которой участвую с 2016 года. С нетерпением жду продолжения наших прочных отношений во время подготовки к чемпионату мира в Катаре", - сказал 38-летний футболист.

Футболист выступал за "Барсу" с 1998 по 2015 год. С "сине-гранатовыми" он выиграл четыре кубка Лиги чемпионов, восемь золотых медалей чемпионата Испании, а также три Кубка Короля. В июне 2015 он перешел в катарский "Аль-Садд", подписав контракт на три года с возможностью продления в качестве тренера.

В составе сборной Испании Хави становился чемпионом мира и дважды победителем континентального первенства.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в семи городах Катара с 21 ноября по 19 декабрря. Мундиаль впервые состоится в зимнее время.

Олимпийский флаг доставили из Пхенчхана в столицу Игр-2022 Восьмикратный участник Олимпийских игр намерен выступить в Пекине-2022
Теги публикации: посол, чемпионат мира, Катар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top