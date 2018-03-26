Хави стал первым международным послом ЧМ-2022

Турнир пройдет в Катаре

Бывший полузащитник каталонской "Барселоны" и сборной Испании Хави назначен международным послом чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре. Об этом сообщает официальный сайт оргкомитета мундиаля.

"Я полностью наслаждаюсь сотрудничеством с программой ФИФА, в которой участвую с 2016 года. С нетерпением жду продолжения наших прочных отношений во время подготовки к чемпионату мира в Катаре", - сказал 38-летний футболист.

Футболист выступал за "Барсу" с 1998 по 2015 год. С "сине-гранатовыми" он выиграл четыре кубка Лиги чемпионов, восемь золотых медалей чемпионата Испании, а также три Кубка Короля. В июне 2015 он перешел в катарский "Аль-Садд", подписав контракт на три года с возможностью продления в качестве тренера.

В составе сборной Испании Хави становился чемпионом мира и дважды победителем континентального первенства.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в семи городах Катара с 21 ноября по 19 декабрря. Мундиаль впервые состоится в зимнее время.