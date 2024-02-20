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"Екс-губернатор" Севастополя виявився громадянином Британії. BBC розповіло деталі

Британія, Вівторок 20 лютого 2024 18:57
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"Екс-губернатор" Севастополя виявився громадянином Британії. BBC розповіло деталі Архівне фото: Дмитро Овсянніков (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Заарештованого в Лондоні колишнього "губернатора" окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова звільнили під заставу. Під час судового засідання з'ясувалося, що він окрім російського також має і британське громадянство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Рішення ухвалив королівський суд району Сазерк. Під час засідання стало відомо, що Овсянніков також є громадянином Британії.

За умовами застави, його британський і російський паспорти залишаються у правоохоронців, а сам Овсянніков має дотримуватися комендантської години з 21:00 до 05:00, залишаючись вдома з електронним браслетом. Щодня він зобов'язаний відмічатися в поліції.

Суд над колишнім російським чиновником і колаборантом відбудеться в березні 2025 року.

Дмитро Овсянніков

Російський державний і політичний діяч. "Губернатор" Севастополя з 18 вересня 2017 до 11 липня 2019. Заступник міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації.

У квітні 2020 року виключений з партії "Єдина Росія" і знятий з посади після скандалу в Іжевському аеропорту.

Справа проти Овсяннікова

Наприкінці січня стало відомо, що Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Британії затримало колишнього "губернатора" окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова за ухилення від санкцій.

Окупаційний "чиновник" ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну потрапив під санкції ЄС і США. У 2022 році Британія продовжила дію санкцій щодо Овсяннікова. Також він перебуває під обмеженнями в Україні, Канаді, Австралії та Швейцарії. Однак торік Європейський союз скасував санкції щодо Дмитра Овсяннікова.

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