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"Экс-губернатор" Севастополя оказался гражданином Британии. BBC рассказало детали

Великобритания, Вторник 20 февраля 2024 18:57
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"Экс-губернатор" Севастополя оказался гражданином Британии. BBC рассказало детали Архивное фото: Дмитрий Овсянников (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Арестованного в Лондоне бывшего "губернатора" оккупированного Севастополя Дмитрия Овсянникова освободили под залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Решение принял королевский суд района Сазерк. Во время заседания стало известно, что Овсянников также является гражданином Великобритании.

По условиям залога, его британский и российский паспорта остаются у правоохранителей, а сам Овсянников должен соблюдать комендантский час с 21:00 до 05:00, оставаясь дома с электронным браслетом. Ежедневно он обязан отмечаться в полиции.

Суд над бывшим российским чиновником и коллаборационистом состоится в марте 2025 года.

Дмитрий Овсянников

Российский государственный и политический деятель. "Губернатор" Севастополя с 18 сентября 2017 до 11 июля 2019. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации.

В апреле 2020 года исключен из партии "Единая Россия" и снят с должности после скандала в Ижевском аэропорту.

Дело против Овсянникова

В конце января стало известно, что Национальное агентство по борьбе с преступностью Британии задержало бывшего "губернатора" оккупированного Севастополя Дмитрия Овсянникова за уклонение от санкций.

Оккупационный "чиновник" еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину попал под санкции ЕС и США. В 2022 году Британия продлила действие санкций в отношении Овсянникова. Также он находится под ограничениями в Украине, Канаде, Австралии и Швейцарии. Однако в прошлом году Европейский союз отменил санкции в отношении Дмитрия Овсянникова.

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