ЄС скасував санкції щодо колишнього окупаційного "глави" Севастополя
Європейський союз скасував санкції щодо Дмитра Овсяннікова - колишнього голови окупаційної адміністрації тимчасово окупованого Севастополя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт юридичних документів ЄС.
Вчора, 6 лютого, рада ЄС згідно з рішенням Загального суду, вилучила один запис зі списку фізичних і юридичних осіб, організацій та органів, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
"У Додатку I до Регламенту (ЄС) № 269/2014 "Список фізичних і юридичних осіб, організацій або органів, зазначених у статті 2", під заголовком "Особи" видалено запис щодо такої особи: ОВСЯННІКОВ Дмитро Володимирович", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Європейський союз вніс "губернатора" Севастополя до санкційного списку ще в 2017 році.
Проте в жовтні 2022 року суд ЄС задовольнив апеляційну скаргу Овсяннікова, який вимагав вивести його з-під санкцій із мотивуванням, що він більше не обіймає посаду, за яку був включений до списку санкцій.
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