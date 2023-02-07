ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС скасував санкції щодо колишнього окупаційного "глави" Севастополя

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 07 лютого 2023 19:07
ЄС скасував санкції щодо колишнього окупаційного "глави" Севастополя Фото: колишній голова окупаційної адміністрації Севастополя Дмитро Овсянніков (twitter.com ufru)
Автор: Каріна Левицька

Європейський союз скасував санкції щодо Дмитра Овсяннікова - колишнього голови окупаційної адміністрації тимчасово окупованого Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт юридичних документів ЄС.

Вчора, 6 лютого, рада ЄС згідно з рішенням Загального суду, вилучила один запис зі списку фізичних і юридичних осіб, організацій та органів, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

"У Додатку I до Регламенту (ЄС) № 269/2014 "Список фізичних і юридичних осіб, організацій або органів, зазначених у статті 2", під заголовком "Особи" видалено запис щодо такої особи: ОВСЯННІКОВ Дмитро Володимирович", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європейський союз вніс "губернатора" Севастополя до санкційного списку ще в 2017 році.

Проте в жовтні 2022 року суд ЄС задовольнив апеляційну скаргу Овсяннікова, який вимагав вивести його з-під санкцій із мотивуванням, що він більше не обіймає посаду, за яку був включений до списку санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Евросоюз Санкції проти Росії
NEWS
Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого
Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії