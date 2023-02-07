ЄС скасував санкції щодо колишнього окупаційного "глави" Севастополя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт юридичних документів ЄС.

Вчора, 6 лютого, рада ЄС згідно з рішенням Загального суду, вилучила один запис зі списку фізичних і юридичних осіб, організацій та органів, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.