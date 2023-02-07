Екс-голову СБУ підозрюють у катуванні цивільних на окупованій частині Херсонської області
Колишній очільник СБУ Олександр Якименко очолив каральні органи РФ на окупованій частині Херсонської області. Правоохоронці заочно оголосили йому про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
Зазначається, що екс-голова СБУ Олександр Якименко на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили керівником створеної РФ "державної служби безпеки у Херсонській області".
"На цій "посаді" він виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. Для цього він організовує масові репресії проти місцевих жителів. Людей незаконно переслідують, викрадають і піддають жорстоким тортурам", - йдеться у повідомленні.
СБУ повідомляє, що Якименко підзвітний співробітникам ФСБ, а під час окупації Херсона він дав вказівку на захоплення одного з офісів у центрі міста. У підвальному приміщенні цієї будівлі росіяни облаштували катівню, до якої звозили незаконно затриманих громадян. Вже всередині з людей вибивали "зізнання" у сприянні ЗСУ. Якименко особисто залучив до лав окупаційного "органу влади" ще вісьмох зрадників, які брали безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили колишньому генералу та вісьмом його спільникам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
Ще у серпні минулого року стало відомо, що російські окупанти призначили куратора так званих "спецслужб" у Херсонській області. Ним став глава СБУ часів президентства Віктора Януковича Олександр Якименко.
Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів Віктора Януковича. Серед них був і Олександр Якименко.
Пізніше у Раді анонсували санкції проти позбавлених громадянства екс-чиновників часів Януковича.
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