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У Раді анонсували санкції проти позбавлених громадянства екс-чиновників часів Януковича

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Україна, Субота 04 лютого 2023 23:08
У Раді анонсували санкції проти позбавлених громадянства екс-чиновників часів Януковича Фото: голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 лютого, в Раді анонсували санкції проти позбавлених громадянства екс-чиновників часів президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга Народу" у Верховній раді України Давида Арахамію.

Арахамія підтвердив, що президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства України зрадників, які були одними зі стовпів режиму Януковича. Зокрема до цього списку потрапили:

  • Андрій Клюєв;
  • Дмитро Табачник;
  • Олександр Клименко;
  • Віталій Захарченко;
  • Олександр Якименко;
  • інші менш публічні люди з їхньої політичної орбіти.

За його словами, наступним кроком буде накладання на них санкцій, арешт та конфіскація усього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів на користь держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував чергове "очищення України від людей з паспортами Росії".

Також РБК-Україна вже повідомляло, що Зеленський позбавив громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів Януковича.

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Володимир Зеленський Янукович Давид Арахамія
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