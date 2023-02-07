Экс-главу СБУ подозревают в пытках гражданских на оккупированной части Херсонской области
Бывший глава СБУ Александр Якименко возглавил карательные органы РФ на оккупированной части Херсонской области. Правоохранители заочно объявили ему о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.
Отмечается, что экс-глава СБУ Александр Якименко в начале полномасштабного вторжения поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это его назначили руководителем созданной РФ "государственной службы безопасности в Херсонской области".
"На этой "должности" он выполняет задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе. Для этого он организует массовые репрессии против местных жителей. Людей незаконно преследуют, похищают и подвергают жестоким пыткам", - говорится в сообщении.
СБУ сообщает, что Якименко подотчетен сотрудникам ФСБ, а во время оккупации Херсона он дал указание на захват одного из офисов в центре города. В подвальном помещении этого здания россияне обустроили застенку, в которую свозили незаконно задержанных граждан. Уже внутри людей выбивали "признание" в содействии ВСУ. Якименко лично привлек в ряды оккупационного "органа власти" еще восемь предателей, принимавших непосредственное участие в пытках мирных жителей.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили бывшему генералу и восьми его сообщникам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
- ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Еще в августе прошлого года стало известно, что российские оккупанты назначили куратора так называемых "спецслужб" в Херсонской области. Им стал глава СБУ времен президентства Виктора Януковича Александр Якименко.
Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников Виктора Януковича. Среди них был и Александр Якименко.
Позже в Раде анонсировали санкции против лишенных гражданства экс-чиновников времен Януковича.
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