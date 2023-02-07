Экс-главу СБУ подозревают в пытках гражданских на оккупированной части Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

Отмечается, что экс-глава СБУ Александр Якименко в начале полномасштабного вторжения поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это его назначили руководителем созданной РФ "государственной службы безопасности в Херсонской области".

"На этой "должности" он выполняет задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе. Для этого он организует массовые репрессии против местных жителей. Людей незаконно преследуют, похищают и подвергают жестоким пыткам", - говорится в сообщении.

СБУ сообщает, что Якименко подотчетен сотрудникам ФСБ, а во время оккупации Херсона он дал указание на захват одного из офисов в центре города. В подвальном помещении этого здания россияне обустроили застенку, в которую свозили незаконно задержанных граждан. Уже внутри людей выбивали "признание" в содействии ВСУ. Якименко лично привлек в ряды оккупационного "органа власти" еще восемь предателей, принимавших непосредственное участие в пытках мирных жителей.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили бывшему генералу и восьми его сообщникам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: