Екс-голові партії "Держава" оголосили підозру, він закликав до знищення України

Деталі справи

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ Василець переїхав до Москви, де публічно підтримав агресивну війну проти України.

Для поширення ворожої пропаганди Василець задіяв власні канали на відеохостингу YouTube і в месенджері Telegram із загальною аудиторією понад півмільйона користувачів.

На цих ресурсах фігурант вихваляв режим російського диктатора Володимира Путіна, виправдовував повномасштабне вторгнення РФ і закликав до знищення нашої держави.

Хотів захоплення всієї України

СБУ уточнює, що він також неодноразово виступав на підтримку Кремля під час масових пропагандистських заходів за участю представників вищого військово-політичного керівництва Росії.

Фото: Василець (facebook.com/SecurSerUkraine)

Крім того, в ефірах центральних телеканалів РФ він особисто закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

Що йому загрожує

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили Васильцю про підозру за фактом публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Заборона партії "Держава"

Наприкінці березня 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій.

Уже в червні того року Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов про заборону політичної партії "Держава".