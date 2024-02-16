Экс-главе партии "Держава" объявили подозрение, он призывал к уничтожению Украины

Бывшему главе запрещенной политической партии "Держава" Дмитрию Васильцу объявили подозрение за призывы к уничтожению Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Еще до начала полномасштабного вторжения РФ Василец переехал в Москву, где публично поддержал агрессивную войну против Украины.
Для распространения вражеской пропаганды Василец задействовал собственные каналы на видеохостинге YouTube и в мессенджере Telegram с общей аудиторией более полумиллиона пользователей.
На этих ресурсах фигурант восхвалял режим российского диктатора Владимира Путина, оправдывал полномасштабное вторжение РФ и призывал к уничтожению нашего государства.
СБУ уточняет, что он также неоднократно выступал в поддержку Кремля во время массовых пропагандистских мероприятий с участием представителей высшего военно-политического руководства России.
Фото: Василец (facebook.com/SecurSerUkraine)
Кроме того, в эфирах центральных телеканалов РФ он лично призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.
На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили Васильцу о подозрении по факту публичных призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий.
Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.
В конце марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении деятельности ряда политических партий.
Уже в июне того года Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск о запрете политической партии "Держава".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.