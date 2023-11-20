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Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку та його заступника

Україна, Понеділок 20 листопада 2023 13:17
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Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку та його заступника Фото: Юрій Щиголь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів звільнив Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Кабінетом міністрів України звільнено Щиголя Юрія Федоровича з посади Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України", - повідомив Мельничук.

Також з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації звільнено Жору Віктора Володимировича.

Зазначається, що тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на Маковського Дмитра Васильовича.

Що відомо про Щиголя

Щиголь очолював Держспецзв'язку з 2020 року. З 2008-го він проходив військову службу на оперативних та керівних посадах в Службі безпеки України.

Також Щигользаймався державною програмою із забезпечення українських бійців безпілотниками "Армія дронів", заснованою у липні 2022 року Міністерством цифрової трансформації, Держспецзв'язку, Генеральним штабом і проектом United24.

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