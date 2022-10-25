Екс-голова Нацбанку Шевченко знайшовся в Європі

Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко, якого Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук, наразі перебуває у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку .

За його словами, перебуваючи на консульському обліку в країні ЄС він офіційно повідомив НАБУ та САП про своє фактичне місцезнаходження.

"Офіційно звернувся до посольства з клопотанням щодо надання мені приміщення для організації відеозв’язку на час, коли співробітники слідчого органу захочуть провести допит", - заявив Шевченко.

Шевченко додав, що оголошення його у розшук за викладених вище обставин є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства. Також він додав, що впевнений у своїй правоті.