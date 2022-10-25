Экс-глава Нацбанка Шевченко нашелся в Европе

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск, находится в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу .

По его словам, находясь на консульском учете в стране ЕС, он официально сообщил НАБУ и САП о своем фактическом местонахождении.

"Официально обратился в посольство с ходатайством о предоставлении мне помещения для организации видеосвязи на время, когда сотрудники следственного органа захотят провести допрос", - заявил Шевченко.

Шевченко добавил, что объявление его в розыск при вышеизложенных обстоятельствах является лишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия. Также он добавил, что уверен в своей правоте.