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Экс-глава Нацбанка Шевченко нашелся в Европе

Фото: Кирилл Шевченко, экс-глава НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск, находится в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу.

По его словам, находясь на консульском учете в стране ЕС, он официально сообщил НАБУ и САП о своем фактическом местонахождении.

"Официально обратился в посольство с ходатайством о предоставлении мне помещения для организации видеосвязи на время, когда сотрудники следственного органа захотят провести допрос", - заявил Шевченко.

Шевченко добавил, что объявление его в розыск при вышеизложенных обстоятельствах является лишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия. Также он добавил, что уверен в своей правоте.

Напомним, что вчера НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко.

Согласно данным следствия, в 2014 году чиновники ввели схему вывода средств из банка из-за оплаты услуг псевдопосредникам прикрывая "привлечением средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий". В течение существования схемы госучреждение осуществило перечисление в адрес 52 псевдопосредников, потеряв более 206 млн гривен.

Напомним, что 4 октября Шевченко заявил о том, что он уходит с должности главы Нацбанка по собственному желанию. Причиной этого, как сообщил Шевченко, стали проблемы со здоровьем.

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