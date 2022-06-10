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Экс-голкипер "Динамо" усилил чемпиона Польши

Фото: Артур Рудько (слева) (lechpoznan.pl)
Автор: Антон Федорцив

Вратарь Артур Рудько сменил харьковский "Металлист" на познаньский "Лех".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Украинец арендован польским грандом на один сезон. Если уровень игры кипера будет устраивать "железнодорожников", они активируют опцию выкупа Рудько и заключат с ним 2-летний контракт.

Воспитанник киевского "Динамо" лишь накануне согласовал сотрудничество с харьковским "Металлистом". Но новичок УПЛ не рассчитывает на 30-летнего кипера сразу, поэтому организовал аренду в "Лех". Там он будет выступать под 1-м номером.

До недавнего времени Рудько выступал на Кипре. В составе тамошнего "Пафоса" он провел 92 матча во всех турнирах, 33 из них – сухие. В 2009-2019 гг. вратарь защищал цвета родного "Динамо", но стать основным не смог.

К слову, наставник "Зари" Скрипник будет работать с "Ворсклой" в новом сезоне.

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