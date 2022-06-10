Екс-голкіпер "Динамо" підсилив чемпіона Польщі

Українець орендований польським грандом на один сезон. Якщо рівень гри кіпера влаштовуватиме "залізничників", то вони активують опцію викупу Рудька та укладуть із ним 2-річний контракт.

Вихованець київського "Динамо" лишень напередодні узгодив співпрацю з харківським "Металістом". Та новачок УПЛ не розраховує на 30-річного кіпера відразу, тож організував оренду в "Лех". Там він виступатиме під 1-м номером.

Донедавна Рудько виступав на Кіпрі. У складі тамтешнього "Пафоса" він провів 92 матчі в усіх турнірах, 33 із них – сухі. У 2009-2019 рр. воротар захищав кольори рідного "Динамо", але стати основним не зміг.