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Екс-голкіпер "Динамо" підсилив чемпіона Польщі

Фото: Артур Рудько (ліворуч) (lechpoznan.pl)
Автор: Антон Федорців

Воротар Артур Рудько змінив харківський "Металіст" на познаньський "Лех".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Українець орендований польським грандом на один сезон. Якщо рівень гри кіпера влаштовуватиме "залізничників", то вони активують опцію викупу Рудька та укладуть із ним 2-річний контракт.

Вихованець київського "Динамо" лишень напередодні узгодив співпрацю з харківським "Металістом". Та новачок УПЛ не розраховує на 30-річного кіпера відразу, тож організував оренду в "Лех". Там він виступатиме під 1-м номером.

Донедавна Рудько виступав на Кіпрі. У складі тамтешнього "Пафоса" він провів 92 матчі в усіх турнірах, 33 із них – сухі. У 2009-2019 рр. воротар захищав кольори рідного "Динамо", але стати основним не зміг.

До слова, керманич "Зорі" Скрипник працюватиме з "Ворсклою" у новому сезоні.

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