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Скрипник сменил "Зарю" на другого участника еврокубков от УПЛ

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Полтава, Пятница 10 июня 2022 10:35
Скрипник сменил "Зарю" на другого участника еврокубков от УПЛ Фото: Виктор Скрипник (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Полтавская "Ворскла" договорилась о сотрудничестве с главным тренером луганской "Зари" Виктором Скрипником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

52-летний специалист начнет работать во главе "зелено-белых" 1 июля. Продолжительность и другие детали соглашения тренера с полтавчанами остаются неизвестными.

Скрипник займет пост, ставший вакантным после отставки Юрия Максимова. Последний спас "Ворсклу" от вылета в сезоне 2019/20 и дважды подряд вывел полтавчан в еврокубки. В новом сезоне "Заря" и "Ворскла" сыграют в квалификации Лиги конференций.

Тренерскую карьеру Виктор Скрипник начал в бременском "Вердере". Там он прошел путь от тренера юношеских команд до наставника основы. В 2018-2019 гг. специалист работал с латвийской "Ригой", откуда и перебрался в "Зарю" в июне 2019-го.

Во главе луганцев Скрипник провел три сезона. В первых двух кампаниях "Заря" под его руководством финишировала третьей, а в досрочно завершенном сезоне 2021/22 стала четвертой. В финале Кубка Украины-2021 команда Скрипника уступила "Динамо" (0:1).

Напомним, что экс-наставник "Милана" Гаттузо подписал с "Валенсией" 2-летний контракт.

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Ворскла Заря Виктор Скрипник
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