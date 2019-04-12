Экс-главу военной разведки Венесуэлы арестовали по запросу США

Бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля арестовали в Мадриде по запросу США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Карвахаль обвиняется в преступлении, связанном с наркоторговлей. Он возглавлял военную разведку Венесуэлы во времена президентства Уго Чавеса.

Агентство отмечает, что отставной генерал является самой влиятельной фигурой среди военных Венесуэлы, которые поддержали провозгласившего себя временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо.

Напомним, государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты не позволят России помочь сохранить власть в Венесуэле режиму Николаса Мадуро подобно режиму Башара Асада в Сирии.

США считают законным главой Венесуэлы Хуана Гуаидо, спикера парламента, провозгласившего себя временным президентом.

До этого Помпео предупредил, что США готовы использовать "другие средства" для выдворения российских военных из Венесуэлы после того, как дипломатические попытки убедить РФ не нашли никакого отклика у Москвы.