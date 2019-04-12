Екс-главу військової розвідки Венесуели заарештували за запитом США

Колишнього главу військової розвідки Венесуели Уго Карвахаля заарештували в Мадриді за запитом США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Карвахаль звинувачується у злочині, пов'язаному з наркоторгівлею. Він очолював військову розвідку Венесуели в часи президентства Уго Чавеса.

Агентство відзначає, що відставний генерал є найвпливовішою фігурою серед військових Венесуели, які підтримали Хуана Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом опозиціонера.

Нагадаємо, державний секретар США Майкл Помпео заявив, що Сполучені Штати не дозволять Росії допомогти зберегти владу в Венесуелі режиму Ніколаса Мадуро подібно до режиму Башара Асада у Сирії.

США вважають законним главою Венесуели Хуана Гуайдо, спікера парламенту, який проголосив себе тимчасовим президентом.

До цього Помпео попередив, що США готові використовувати "інші кошти" для видворення російських військових з Венесуели після того, як дипломатичні спроби переконати РФ не знайшли жодного відгуку у Москви.