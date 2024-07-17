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ДБР повідомило про підозру екс-міністру МВС Захарченку

Україна, Середа 17 липня 2024 09:59
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ДБР повідомило про підозру екс-міністру МВС Захарченку Фото: колишній міністр МВС України Віталій Захарченко (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому міністру МВС Віталію Захарченку. Посадовець часів побіжного екс-президента Віктора Януковича намагався у 2022 році схилити українських посадовців до зради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора, ДБР.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру екс-міністру внутрішніх справ часів президента-втікача", - йдеться у повідомленні Офіса генпрокурора.

Одразу після російського повномасштабного вторгнення в Україну, як зазначають в ДБР, підозрюваний телефонував посадовцям України з пропозицією підписання договору з РФ про так звану "дружбу і захист", що означало добровільну здачу ворогу територій за зайняття "високих посад". При цьому, зрадник наголошував, що діє від імені керівництва РФ.

Надалі, екс-міністр брав участь у створенні та публікаціях низки відеозаписів, дайджестів, з метою формування в суспільстві антивладних настроїв для надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

"У своїх виступах екс-міністр визнає правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату в 2014 році, виправдовує її та прославляє представників збройних формувань РФ", - додали прокурори.

Йому інкриміновано вчинення державної зради, в тому числі в умовах воєнного стану, а також виправдовування збройної агресії рф проти України та глорифікацію її учасників (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України). Максимальне покарання за цими статтями - 15 років позбавлення волі.

Не перша справа

Нагадаємо, раніше Захарченку повідомлялось про підозру у справах "Майдану" за організацію вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів щодо захоплення державної влади, перевищення влади та службових повноважень, привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі, умисних вбивств, заподіяння різного ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, частину з яких спрямовано до суду.

У лютому 2014 року, після вчинення вказаних злочинів та усвідомивши перемогу Революції Гідності, підозрюваний втік до РФ, де почав сприяти розвитку подій з введенням РФ військ для окупації суверенних територій України. За втілення планів агресора підозрюваний отримав російське громадянство та почав вести активне соціальне життя з метою надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

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