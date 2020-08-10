Экс-главу МИД Кожару оставили под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару. Его подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Так, мира пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в более 14 миллионов гривен остается в силе.

Напомним, в конце марта этого года силовики задержал Кожару по подозрению в убийстве Старицкого. Изначально смерть экс-владельца телеканала "Интер" расследовали как самоубийство. Инцидент произошел в доме Кожары в селе Чайки, в момент выстрела бывший министр и его жена якобы находились в других комнатах.

Как писало РБК-Украина, 21 мая стало известно, что Кожара вышел из СИЗО, внеся залог в 14 млн гривен.

После этого прокуратура Киевской области потребовала повторного ареста Кожары без права на внесение залога.

В результате 11 июня суд повторно арестовал Кожару.