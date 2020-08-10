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Экс-главу МИД Кожару оставили под стражей

Киев, Понедельник 10 августа 2020 21:17
Экс-главу МИД Кожару оставили под стражей
Фото: Леонид Кожара (wikimedia by Michał Józefaciuk)
Автор: Максим Зайченко

Суд повторно арестовал его 11 июня

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару. Его подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Так, мира пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в более 14 миллионов гривен остается в силе.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 13 июля 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта этого года силовики задержал Кожару по подозрению в убийстве Старицкого. Изначально смерть экс-владельца телеканала "Интер" расследовали как самоубийство. Инцидент произошел в доме Кожары в селе Чайки, в момент выстрела бывший министр и его жена якобы находились в других комнатах.

Как писало РБК-Украина, 21 мая стало известно, что Кожара вышел из СИЗО, внеся залог в 14 млн гривен.

После этого прокуратура Киевской области потребовала повторного ареста Кожары без права на внесение залога.

В результате 11 июня суд повторно арестовал Кожару.

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