Екс-главу МЗС Кожару залишили під вартою

Фото: Леонід Кожара (wikimedia by Michał Józefaciuk)

Суд повторно заарештував його 11 червня

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару. Його підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Про це повідомляє прес-служба Київського апеляційного суду.

Так, миру захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в понад 14 мільйонів гривень залишається в силі.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 липня 2020 року залишено без змін, апеляційна скарга сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці березня цього року силовики затримав Кожару за підозрою у вбивстві Старицького. Спочатку смерть екс-власника телеканалу "Інтер" розслідували як самогубство. Інцидент стався в будинку Кожари в селі Чайки, в момент пострілу колишній міністр і його дружина нібито знаходилися в інших кімнатах.

Як писало РБК-Україна, 21 травня стало відомо, що Кожара вийшов з СІЗО, внісши заставу в розмірі 14 млн гривень.

Після цього прокуратура Київської області зажадала повторного арешту Кожари без права на внесення застави.

У результаті 11 червня суд повторно заарештував Кожару.