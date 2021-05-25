Екс-голову КСУ судитимуть за підкуп свідка
Екс-голову Конституційного суду України судитимуть за підкуп свідка в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду в жовтні 2018 року. Суддя прагнув, щоб свідок дав неправдиві свідчення у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".
Про це повідомляє прес-служба офісу генпрокурора.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до Подільського районного суду м. Києва скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Конституційного Суду України за фактами вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя (ч. 2 ст. 384 та ст. 386 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".
Також повідомляється, що упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.
Нагадаємо, Конституційний суд України тимчасово призупинив виплату заробітної плати колишньому голові КСУ Олександру Тупицкому і іншому судді Олександру Касминину.
Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував указ про призначення Тупицького і Касмініна суддями КСУ.
Пізніше представник президента в КСУ Федір Веніславський пояснив, що після Указу президента Тупицький вже не очолює Конституційний суд.
Також РБК-Україна писало, що рішення про звільнення Тупицького і Касиміна оскаржили у Верховному суді.
Зазначимо, проти Тупицького ведуть справу ще з 2013 року. Йдеться про заволодіння активами зуївського енергомеханічного заводу. Розслідування його справи продовжили до 28 травня. В будинку Тупицького провели обшуки.