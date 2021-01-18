Экс-главу Федерации велоспорта Украины дисквалифицировали за оскорбление спортсменки

Комиссия по этике Международного союза велосипедистов (UCI) дисквалифицировала бывшего главу Федерации велоспорта Украины (ФВУ) Александра Башенко на 9 месяцев. Отстранение распространяется на любую деятельность, связанной с велоспортом.

Об этом сообщается на сайте ФВУ.

На данный момент функционер не занимает никакую должность, поэтому в случае возвращения, ему придется отбыть дисквалификацию перед возобновлением работы. Действие наказания рассчитано на ближайшие 10 лет.

Напомним, 20 августа 2019 года Александр Башенко на внеочередной конференции федерации велосипедного спорта Украины был уволен с поста президента организации.

Поводом стал публичный конфликт с велогонщицей Анной Соловей, которой он нахамил после Европейских игр в Минске.

Спортсменка выразила недоумение тем фактом, что на странице Федерации велоспорта Украины в Facebook с золотой медалью на соревнованиях поздравили в первую очередь не ее, а главу Киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора. Функционер грубо отреагировал на слова Соловей и пригрозил выгнать из сборной Украины.

Скрины со страницы facebook.com/ucfukraine

После конфликта спортсменку поддержал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.