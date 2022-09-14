ua ru
Ср, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экс-главе Укрэксимбанка назначили штраф в 3400 гривен за нападение на журналистов

Новина українською →
Киев, Среда 14 сентября 2022 14:00
Экс-главе Укрэксимбанка назначили штраф в 3400 гривен за нападение на журналистов Фото: бывший глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер (smebanking news)
Автор: Наталья Юрченко

Голосеевский районный суд Киева огласил приговор экс-главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру и еще двум его бывшим коллегам по делу о нападении на журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Приговор оглашал судья Николай Дидык. Бывшего главу правления Укрэксимбанка Мецгера признали виновным по ч. 1 и ч. 3 статьи 171 УК. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 3400 гривен (200 необлагаемых минимумов доходов граждан) без лишения права занимать определенные должности.

Также суд признал виновными экс-директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и экс-начальника управления внутренней безопасности учреждения Олега Осипова (по ч. 1 и ч. 2 статьи 171 и ч. 1 статьи 126 УК). Их оштрафовали на 1700 гривен.

Мецгер в комментарии СМИ заявил, что несогласен с решением суда, но пока не уверен, будет ли подавать апелляцию. Также он рассказал о своих намерениях занимать государственные должности в будущем.

"Если будет такая возможность, будет у меня такое желание, я буду нужен государству - да, буду. Если не нужен, то не буду. Но я считаю, что у меня достаточно есть навыков, скиллов, которые могут быть нужны государству", - сказал Мецгер.

Пострадавшие журналисты несогласны с приговором и действиями прокуратуры.

"Я хочу отметить, что мы не очень довольны действиями прокуратуры в этом уголовном деле. Потому что где-то с конца октября было очевидно, что прокуратура не заинтересована в нормальном расследовании", - сказал адвокат журналистов Анатолий Попов.

Нападение на журналистов в Укрэксимбанке

Напомним, что 4 октября прошлого года журналисты "Схем" Кирилл Овсяный и Александр Мазур сообщили о нападение в государственном Укрэксимбанке. Главе правления Евгению Мецгеру во время интервью не понравился один из вопросов. Он приказал охране отобрать камеры и достать из них запись.

В результате произошла стычка. Съемочная группа вызвала на место полицию. Укрэксимбанк обвинил журналистов в попытке получить информацию с ограниченным доступом.

Позже двух сотрудников Укрэксимбанка отстранили, а Мецгер уволился сам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэксимбанк Уголовное дело
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
Дела врачей. Как война ломает судьбы и меняет жизнь медиков в Украине
Роман Чернышевкорреспондент Дела врачей. Как война ломает судьбы и меняет жизнь медиков в Украине