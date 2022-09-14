Экс-главе Укрэксимбанка назначили штраф в 3400 гривен за нападение на журналистов

Голосеевский районный суд Киева огласил приговор экс-главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру и еще двум его бывшим коллегам по делу о нападении на журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Приговор оглашал судья Николай Дидык. Бывшего главу правления Укрэксимбанка Мецгера признали виновным по ч. 1 и ч. 3 статьи 171 УК. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 3400 гривен (200 необлагаемых минимумов доходов граждан) без лишения права занимать определенные должности.

Также суд признал виновными экс-директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и экс-начальника управления внутренней безопасности учреждения Олега Осипова (по ч. 1 и ч. 2 статьи 171 и ч. 1 статьи 126 УК). Их оштрафовали на 1700 гривен.

Мецгер в комментарии СМИ заявил, что несогласен с решением суда, но пока не уверен, будет ли подавать апелляцию. Также он рассказал о своих намерениях занимать государственные должности в будущем.

"Если будет такая возможность, будет у меня такое желание, я буду нужен государству - да, буду. Если не нужен, то не буду. Но я считаю, что у меня достаточно есть навыков, скиллов, которые могут быть нужны государству", - сказал Мецгер.

Пострадавшие журналисты несогласны с приговором и действиями прокуратуры.

"Я хочу отметить, что мы не очень довольны действиями прокуратуры в этом уголовном деле. Потому что где-то с конца октября было очевидно, что прокуратура не заинтересована в нормальном расследовании", - сказал адвокат журналистов Анатолий Попов.

Нападение на журналистов в Укрэксимбанке

Напомним, что 4 октября прошлого года журналисты "Схем" Кирилл Овсяный и Александр Мазур сообщили о нападение в государственном Укрэксимбанке. Главе правления Евгению Мецгеру во время интервью не понравился один из вопросов. Он приказал охране отобрать камеры и достать из них запись.

В результате произошла стычка. Съемочная группа вызвала на место полицию. Укрэксимбанк обвинил журналистов в попытке получить информацию с ограниченным доступом.

Позже двух сотрудников Укрэксимбанка отстранили, а Мецгер уволился сам.